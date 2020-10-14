توم باركر يكشف إصابته بورم في الدماغ

الوكيل الإخباري _ كشف النجم العالمي توم باركر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تشخيص إصابته بورم في الدماغ.

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حيث انه نشر صورة جمعته بزوجته وطفلتهما، وارفقها بتعليق قال فيه:"مرحبًا يا رفاق ، تعلمون أننا التزمنا الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أسابيع وقد حان الوقت لإخباركم بالسبب. لا توجد طريقة سهلة لقول هذا ولكن تم تشخيص إصابتي بورم في المخ وللأسف وأنا أتلقى العلاج بالفعل. قررنا ، بعد الكثير من التفكير ، أنه بدلاً من الاختباء ومحاولة الحفاظ على سرية الأمر ، سنجري مقابلة واحدة حيث يمكننا وضع جميع التفاصيل وإعلام الجميع بالحقائق بطريقتنا الخاصة. لقد دُمرنا جميعًا تمامًا ولكننا سنحارب هذا على طول الطريق. لا نريد حزنك ، نريد فقط الحب والإيجابية وسنعمل معًا على زيادة الوعي بهذا المرض الرهيب والبحث عن جميع خيارات العلاج المتاحة. ستكون معركة صعبة ولكن مع حب الجميع ودعمنا سنهزم هذا".

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء .

المصدر : الفن

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