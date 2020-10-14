توم باركر يكشف إصابته بورم في الدماغ

الوكيل الإخباري _ كشف النجم العالمي توم باركر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تشخيص إصابته بورم في الدماغ.
حيث انه نشر صورة جمعته بزوجته وطفلتهما، وارفقها بتعليق قال فيه:"مرحبًا يا رفاق ، تعلمون أننا التزمنا الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أسابيع وقد حان الوقت لإخباركم بالسبب. لا توجد طريقة سهلة لقول هذا ولكن تم تشخيص إصابتي بورم في المخ وللأسف وأنا أتلقى العلاج بالفعل. قررنا ، بعد الكثير من التفكير ، أنه بدلاً من الاختباء ومحاولة الحفاظ على سرية الأمر ، سنجري مقابلة واحدة حيث يمكننا وضع جميع التفاصيل وإعلام الجميع بالحقائق بطريقتنا الخاصة. لقد دُمرنا جميعًا تمامًا ولكننا سنحارب هذا على طول الطريق. لا نريد حزنك ، نريد فقط الحب والإيجابية وسنعمل معًا على زيادة الوعي بهذا المرض الرهيب والبحث عن جميع خيارات العلاج المتاحة. ستكون معركة صعبة ولكن مع حب الجميع ودعمنا سنهزم هذا".
لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء .
Hey guys, you know that we’ve both been quiet on social media for a few weeks and it’s time to tell you why. There’s no easy way to say this but I’ve sadly been diagnosed with a Brain Tumour and I’m already undergoing treatment. We decided, after a lot of thought, that rather than hiding away and trying to keep it a secret, we would do one interview where we could lay out all the details and let everyone know the facts in our own way. We are all absolutely devastated but we are gonna fight this all the way. We don’t want your sadness, we just want love and positivity and together we will raise awareness of this terrible disease and look for all available treatment options. It’s gonna be a tough battle but with everyone’s love and support we are going to beat this. Tom and Kelsey xxx @ok_mag
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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