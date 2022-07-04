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الإثنين، 04-07-2022 04:17 م

توم كروز يحتفل بيوم ميلاده الـ 60 -صور

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الوكيل الإخباري-احتفل نجم هوليود توم كروز بعيد ميلاده الـ 60، أمس الأحد وقد صنع نجوميته بنفسه فكان واحدا من أنجح نجوم السينما .

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واحتفل النجم توم كروز بعيد ميلاده الـ60 فى سباق السيارات British Grand Prix.

 

يذكر أن النجم العالمي توم كروز، عاد إلى لندن بعد أن حقق هدفه من زيارة كوريا منذ أيام قليلة، حيث كان يقوم بالترويج إلى فيلمه الجديد الذى يحمل اسم “Top Gun: Maverick”.


 

 


 

 

 

 صدى البلد

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