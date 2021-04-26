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الإثنين، 26-04-2021 01:52 م

توم كروز ينقذ مصوراً من الموت خلال تصوير فيلمه الجديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أثبت النجم العالمي توم كروز أنه ليس فقط بطل أفلام الأكشن، ولكنه ذكي وشجاع وسريع البديهة أيضا.

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حسب ما ذكر موقع "صوت بيروت إنترناشيونال"، أنقذ الممثل الأمريكي توم كروز، بطل سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، مصوراً يعمل في موقع تصوير "المهمة المستحيلة 7" في شمال مدينة يوركشاير البريطانية.


وذكر الموقع أن المصور قد انزلق من على ظهر عربة قطار متحرك رغم ارتدائه حزام أمان لم يمنع من انزلاقه أثناء تصوير المشهد.

ونقل الموقع أن توم كروز تمكن من إنقاذ المصور ومعداته معاً.

 

من المقرر عرض "المهمة المستحيلة 7" في مايو/أيار 2022، بعد أن تعرض للعديد من الانتكاسات وتعطل العمل فيه بسبب جائحة كورونا.


حيث بدأ تصوير مشاهد الفيلم في إيطاليا في عام 2020، وتوقف في فبراير/شباط من العام نفسه، بسبب جائحة كورونا.


توقف بعدها وللمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه ولمدة أسبوع، بعد أن ثبت إصابة أحد أعضاء فريق التصوير بكوفيد 19، ليعود ويستأنف التصوير في عدة مواقع.

 


سبوتنيك

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