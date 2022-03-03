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الخميس، 03-03-2022 01:42 م

تيسير فهمي ترد على الجمهور حول عودتها الى الفن

تيسير-فهمي


الوكيل الإخباري - بعدما أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن تحسّن حالتها الصحية عقب معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيبت به قبل أيام، تلقت أسئلة من جمهورها حول عودتها الى الفن مرة أخرى.

وطمأنت تيسير جمهورها على حالتها الصحية في تصريحات صحافية قالت فيها: "أنا أحسن الحمد الله وزالت الأعراض التي كنت أعاني منها وأكملت بروتوكول علاج كورونا وأنتظر رأي الطبيب في إمكانية إجراء مسحة كورونا اليوم".

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وأضافت أنها كانت تتلقى العلاج في المنزل وكانت تعاني من آلام في الجسم وصداع وعطس ولكن حالتها الآن أفضل. وأبدت دهشتها من إصابتها بالفيروس، قائلة: "أنا كنت ملتزمة التزام فوق الوصف ولم أخرج من المنزل إلا في حالة الضرورة ولا أعلم سبب الإصابة".

ورداً على أسئلة الجمهور عن عودتها الى الفن مرة أخرى، قالت فهمي ساخرة: "إدعولي بس أخفّ الأول وبعدين نشوف".

لها

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