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السبت، 06-11-2021 12:30 م

تيم حسن ملطخ بالدماء والجمهور قلق - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل السوري تيم حسن صورة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، أثارت الجدل بين المتابعين في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهر تيم ملطخ بالدماء.

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وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ إعتبره البعض مصاباً، وعبر عن قلقه عليه، بينما أعرب البعض الآخر عن حماسهم لمشاهدة أحداث "الهيبة - جبل" التي تحمل تشويقاً و"آكشن".

 

وعلّق تيم على الصورة، مشيراً إلى إنهاء عرض نصف العمل "الهيبة جبل"، قائلاً: "حلقات الهيبة جبل‬ آرائكن؟ وتوقعاتكم للي رح يصير بجبل و الهيبة.

 

 

 

المصدر- الفن 

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