تيم حسن وباسل خياط يستردون عضويتهم مجدداً

الوكيل الإخباري - قرار جديد يشترك فيه كثير من نجوم سوريا، فوجيء به صنّاع الدراما السورية قبل أيام بعد وفاة نقيب السوريين زهير رمضان، الذي سنكشف عن تفاصيله من خلال نواعم.

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عودة مجدداً

قبل أيام، قررت نقابة الممثلين في سوريا إعادة الأعضاء الذين سُحبت قيودهم من النقابة قبل سنوات أثناء وجود الراحل زهير رمضان نقيباً للممثلين في سوريا من دون أسباب واضحة حينذاك، حيث تقرر إعطاء مهلة لكلّ من تيم حسن، باسل خياط، جمال سليمان ومكسيم خليل وسامر المصري وريم علي وهيثم حقي والمخرج هشام شربتجي للانتساب مجدداً لعضوية النقابة بعد زوال الأسباب التي أدّت إلى فقدانها، وإعطائهم فرصة لتقديم طلب العضوية حتى نهاية الشهر الحالي أي حتى 31 ديمسبر 2021.



أسباب وهمية

جدير بالذكر أن زهير رمضان كان قد أصدر قراراً قبل سنوات بفصل ما يقرب من 200 فنان سوري من النقابة مبرراً قراره بامتناعهم عن تسديد ما يعادل ستة دولارات سنوياً؛ وهو ما نفاه كل من جرى ذكره في القرار، وحتى الآن لم يُعلن عن الأسباب الحقيقية لفصل هؤلاء النجوم من عضوية النقابة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار.

المصدر - نواعم