الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي يطالب الحوثيين بالتوقف عن الأعمال العدوانية

قرارات وتوصيات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا - وثيقة

ولي العهد: النشامى ما منهم سلامة

وزير التربية: الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي حثّت عليه الأديان السماوية

وزير الأشغال: الهندسة تلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ معظم أهداف التنمية المستدامة

انتخاب لجنة لإدارة فرع صحفيي الشمال برئاسة الزميل قديسات

مكافحة الأوبئة : ضرورة إعطاء الجرعة المعزّزة للأكثر اختطارًا

الامن العام : توقيف 5 أشخاص على خلفية مشاجرة في اربد

جلسة حوارية في معان حول الجرائم الإلكترونية

حريق كبير في اربد

الثلاثاء، 07-12-2021 07:31 م

تيم حسن وباسل خياط يستردون عضويتهم مجدداً

EsMNqngXYAshraf


الوكيل الإخباري - قرار جديد يشترك فيه كثير من نجوم سوريا، فوجيء به صنّاع الدراما السورية قبل أيام بعد وفاة نقيب السوريين زهير رمضان، الذي سنكشف عن تفاصيله من خلال نواعم.

اضافة اعلان

 

عودة مجدداً
قبل أيام، قررت نقابة الممثلين في سوريا إعادة الأعضاء الذين سُحبت قيودهم من النقابة قبل سنوات أثناء وجود الراحل زهير رمضان نقيباً للممثلين في سوريا من دون أسباب واضحة حينذاك، حيث تقرر إعطاء مهلة لكلّ من تيم حسن، باسل خياط، جمال سليمان ومكسيم خليل وسامر المصري وريم علي وهيثم حقي والمخرج هشام شربتجي للانتساب مجدداً لعضوية النقابة بعد زوال الأسباب التي أدّت إلى فقدانها، وإعطائهم فرصة لتقديم طلب العضوية حتى نهاية الشهر الحالي أي  حتى 31 ديمسبر 2021.


أسباب وهمية
جدير بالذكر أن زهير رمضان كان قد أصدر قراراً قبل سنوات بفصل ما يقرب من 200 فنان سوري من النقابة مبرراً قراره بامتناعهم عن تسديد ما يعادل ستة دولارات سنوياً؛ وهو ما نفاه كل من جرى ذكره في القرار، وحتى الآن لم يُعلن عن الأسباب الحقيقية لفصل هؤلاء النجوم من عضوية النقابة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار.

 

المصدر - نواعم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

شيرين عبد الوهاب تتصدر في المراكز الأولى عبر موقع الفيديوهات - فيديو

8574_siba-mbraak-new

شاهد ...صبا مبارك في موقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي

abb65016-c591-4c07-90b0-2c6b88777d38_16x9_1200x676

لعبة نيوتن لمنى زكي يتصدر الترند بعد عرضه على نتفليكس

6685441-894414104

شاهد ...نور الغندور تنشر صوراً لها في الفورمولا 1

d407e9ed0af214b868186dee0a02c7b1

شاهد ...أحلام تعلّق على حادثة رفضها إكمال الغناء من أجل طفل

m-112

فارس كرم يستعد لإطلاق ميني ألبوم