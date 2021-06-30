تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

الوكيل الإخباري - شارك النجم السوري، تيم حسن، متابعيه على "السوشيال ميديا"، صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقاً إياها بتعليق غامض.



وعلق على الصورة، قائلاً: "إذا كان الي معي معي مابهكلو لهم الي عليي، بس ساعتا معي.. إذا الي معي مانو"، ما آثار حالة من الجدل بين جمهوره، نظراً لإيجادهم صعوبة في تفسير التعليق، بسبب اختياره كلمات يصعب فهمها إلا على من كان على دراية كاملة باللهجة اللبنانية الخاصة بالمناطق الجبلية.

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واجتهد بعض متابعيه لتفسير القصد من هذا التعليق، موضحين أن المقصود هو أنه سيتعرض للخيانة من المقربين له، وستختلف الموازين وتبدأ المعارك، مشيرين إلى أنهم ينتظرون هذا الجزء من المسلسل بفارغ الصبر.

يشار إلى أن مسلسل "الهيبة" في الجزء الخامس لايزال يحيطه الغموض، ولم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل التي تخص العمل، الذي يعد من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته النجم السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لم تشارك في بقية أجزاء المسلسل مع زميلها.





المصدر - لبنان 24