الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 10:05 ص

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

تيم-حسن


الوكيل الإخباري - شارك النجم السوري، تيم حسن، متابعيه على "السوشيال ميديا"، صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقاً إياها بتعليق غامض.

وعلق على الصورة، قائلاً: "إذا كان الي معي معي مابهكلو لهم الي عليي، بس ساعتا معي.. إذا الي معي مانو"، ما آثار حالة من الجدل بين جمهوره، نظراً لإيجادهم صعوبة في تفسير التعليق، بسبب اختياره كلمات يصعب فهمها إلا على من كان على دراية كاملة باللهجة اللبنانية الخاصة بالمناطق الجبلية.

اضافة اعلان

 

واجتهد بعض متابعيه لتفسير القصد من هذا التعليق، موضحين أن المقصود هو أنه سيتعرض للخيانة من المقربين له، وستختلف الموازين وتبدأ المعارك، مشيرين إلى أنهم ينتظرون هذا الجزء من المسلسل بفارغ الصبر. 

 

يشار إلى أن مسلسل "الهيبة" في الجزء الخامس لايزال يحيطه الغموض، ولم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل التي تخص العمل، الذي يعد من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته النجم السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لم تشارك في بقية أجزاء المسلسل مع زميلها.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

6147271-14092965

مصطفى قمر يحذف صورة ابنته بسبب انتقادات - صورة

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

نوال-1

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

أخبار متعلقة
ROjRI6PssIcNG1aLhj2y68QbMXbD4MX2mAdAS5j3

الكشف عن تفاصيل مسلسل 'الهيبة 5'

19_2019-636917710153686400-368

لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها - صورة

1028987026_0_0_1280_691_1000x541_80_0_0_42c1769c0af0966b59b50ed3061e50a9

أحمد السقا يشعل مواقع التواصل في آخر ظهور له .. صورة

19_2021-637462494394945809-494

رانيا يوسف تشارك متابعيها كواليس اول ايام تصوير مسلسل ' الانسة فرح ٤' - صورة

127-201956-hani-shaker-my-infe-my-right-to-prevent-shakosh_700x400

إطلالة صادمة لهاني شاكر تبهر متابعيه .. صورة

3820150_1608130617

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد