تيم حسن يثير الجدل بمقطع فيديو جديد.. هذا ما كشفه.. شاهد

الوكيل الاخباري - نجح الفنان السوري تيم حسن بإحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد بعنوان "أنا" الذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية في 14 شباط (فبراير).

اضافة اعلان



وحقق المقطع رواجاً كبيراً بعد عودة النجم السوري الى الشخصيات السابقة البعيدة عن شخصيته في مسلسل "الهيبة"، حيث تدور أحداث المسلسل الممتد على مدى عشر حلقات فقط في إطار إجتماعي درامي رومنسي حول كرم الذي تضعه الحياة أمام مجموعة من التحديات بين المبادىء والمغريات، الأمر الذي يفرض عليه إتخاذ قرارات صارمة ومفصلية.

وحرصت زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على مشاركته نجاحه قبل عرض المسلسل وكتبت "كل النجاح .. موفقين يارب"، ليرد تيم حسن بعبارة :"حبيبتي" مرفقة بإيموجي لقلب أحمر.



يذكر أن المسلسل من إنتاج "‎صباح اخوان"، وإخراج ‎سامر البرقاوي، وتأليف دكتورة ‎عبير شرارة، ويشارك تيم مجموعة من النجوم اللبنانيين من بينهم القدير جوزف بو نصار ورزان جمّال في أول إطلالة لها في الدراما العربية المشتركة، إضافة إلى رولا بقسماتي، ديامون بو عبود، إيلي متري وغيرهم.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





