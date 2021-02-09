الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

أسعار الذهب الثلاثاء 9/2/2021

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

وفيات الثلاثاء 9/2/2021

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع العديد من الملاحظات

الثلاثاء، 09-02-2021 10:55 ص

تيم حسن يثير الجدل بمقطع فيديو جديد.. هذا ما كشفه.. شاهد

0decc93f49eea170c2517e88b69dab41


الوكيل الاخباري - نجح الفنان السوري تيم حسن بإحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد بعنوان "أنا" الذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية في 14 شباط (فبراير).

اضافة اعلان

وحقق المقطع رواجاً كبيراً بعد عودة النجم السوري الى الشخصيات السابقة البعيدة عن شخصيته في مسلسل "الهيبة"، حيث تدور أحداث المسلسل الممتد على مدى عشر حلقات فقط في إطار إجتماعي درامي رومنسي حول كرم الذي تضعه الحياة أمام مجموعة من التحديات بين المبادىء والمغريات، الأمر الذي يفرض عليه إتخاذ قرارات صارمة ومفصلية.

 

وحرصت زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على مشاركته نجاحه قبل عرض المسلسل وكتبت "كل النجاح .. موفقين يارب"، ليرد تيم حسن بعبارة :"حبيبتي" مرفقة بإيموجي لقلب أحمر.

يذكر أن المسلسل من إنتاج "‎صباح اخوان"، وإخراج ‎سامر البرقاوي، وتأليف دكتورة ‎عبير شرارة، ويشارك تيم مجموعة من النجوم اللبنانيين من بينهم القدير جوزف بو نصار ورزان جمّال في أول إطلالة لها في الدراما العربية المشتركة، إضافة إلى رولا بقسماتي، ديامون بو عبود، إيلي متري وغيرهم.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعبيرية-e1590758554850

وفاة نجم شهير على مواقع التواصل عن عمر 20 عاما بسبب 'مزحة'.. صور

8d1b95c50d6f4472649b6ee20ef368a9

الصلح تمّ بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. صور

Doc-P-772293-637427960118250079

كارين رزق الله تشعل مواقع التواصل حول عودتها لـ فادي شربل ..فيديو

10-10-2020_19_39_24_GomhuriaOnline_1602351564

إعلان غير متوقع من هاني شاكر عن مطربي المهرجانات!

شيرين-عبدالوهاب-وحسام-حبيب-1

تغير بشكل الفنانة شيرين عبدالوهاب بأحدث ظهور لها برفقة زوجها.. شاهد

76d653888a394bc23e6dca6e08bde0af0d545053-151220095313

والدة حلا الترك توجه رسالة إلى ابنها الأكبر.. صورة

أخبار متعلقة
الفنان-أحمد-فهمى

الفنان أحمد فهمي يثير الجدل بوجه مغطى بالدماء.. فيديو

سي5555555555555555555555555555-601x330

وفاة المخرج والمنتج الأردني الكبير عدنان العواملة

12701309

أخطاء فادحة بمسلسل 'عروس بيروت' تثير جدل واسع.. شاهد

8430239_1607527890

فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب مسلسل الهيبة.. فيديو

مراد-يلدريم

فنان تركي شهير يتحدث العربية في مسلسله الجديد ويثير الجدل.. شاهد

unnamed

وفاة الممثل المصري هادي الجيار إثر إصابته بكورونا