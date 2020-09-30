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الأربعاء، 30-09-2020 10:12 ص

تيم حسن يدافع عن مسلسل الهيبة!

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الوكيل الاخباري - تفاعل الفنان السوري تيم حسن مع متابعيه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورد في هذا السياق على أسئلة طرحها العديد من هؤلاء عليه.

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وذكر أنه من الممكن أن يتم تصوير جزء خامس من مسلسل "الهيبة" لافتاً إلى أن لا أعمال جديدة على جدوله حالياً وإلى أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى توقف عمله.


وفوجئ الفنان بتعليق من إحدى المتابعات طالبته فيه بالتوقف عن عرض مسلسلات وصفتها بأعمال الزعرنة والتشبيح في العالم العربي.


ورداً كتب: "إي؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الخ. فيكي تشوفيه واقعي وفيكي تهاجمي وبالآخر هو شقفة مسلسل. عند الأجانب بالمئات من هالأعمال والمجتمعات مستقرة نسبياً. عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام".


ويشار إلى أن "الهيبة" من تأليف هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصّباح إخوان. وهو يجمع عدداً من وجوه الشاشة السورية واللبنانية. وقد حققت أجزاؤه الثلاثة التي تم عرضها نسبة مشاهدة عالية.

 

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