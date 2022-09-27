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الثلاثاء، 27-09-2022 03:21 م

تيم حسن يرد على شائعات انفصاله عن زوجته وفاء الكيلاني بمقطع فيديو

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الوكيل الإخباري-رد النجم تيم حسن، على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول وجود خلافات بينه وبين زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، والتى وصلت إلى تداول أنباء عن انفصال الثنائي عن بعضهما.

تيم حسن قال في تصريحات أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «صباح الخير يا عرب» عبر فضائية MBC: «نحن لا زلنا معًا، هذه الشائعات والأشياء لا نلتفت لها، الحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم».

وفي سياق متصل، تحدث النجم تيم حسن عن الدعم الذي تقدمه زوجته وفاء الكيلاني له دائمًا، قائلًا: «دائمًا ما أخذ رآيها في أعمالي، وهي صاحبة رأي وناقدة فنية ممتازة، ولديها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية تفاجأت به، زوجتي هي السند الحقيقي، وكل مشوار الحياة الناجح دائمًا يكون بوجود الشريك الصحيح، الاحتواء والحب الحقيقي».

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