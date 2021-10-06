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الأربعاء، 06-10-2021 10:41 ص

تيم حسن يشوّق الجمهور للجزء الخامس والأخير من الهيبة - فيديو

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الوكيل الإخباري  - نشر النجم السوري تيم حسن برومو ترويجي للجزء الخامس والاخير من "الهيبة - جبل"، على وسائل التواصل الاجتماعي يشوّق فيه المشاهدين لهذا الجزء.

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استعاد النجم العبارات الاساسية التي تعرف رواجاً لدى المشاهدين في كل جزء، مثل عبارة "ما تهلكوا للهم وراح" او عبارة "منتهية وتم" وغيرها من العبارات التي رافقت كل جزء. ترى ما هي العبارة التي سوف يختارها تيم للجزء الخامس، وهل سيكون لها وقعها مع المشاهدين كالعبارات السابقة؟


الجزء الخامس لمسلسل "الهيبة - جبل" يبدأ عرضه في 17 تشرين الاول على احدى المنصات.

 

 

المصدر - الفن 

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