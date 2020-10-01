الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

المصنع التي سجلت فيه إصابات بكورونا ليس للكمامات

الزراعة للوكيل : كورونا تلغي مهرجان التمور

هام لطلبة التكميلي في المناطق المعزولة - روابط

ضبط مطلوب بحقه طلبات بملايين الدنانير

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020




الخميس، 01-10-2020 12:22 م

تيم حسن يعلن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد

9704_taym1-1


الوكيل الاخباري - نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

اضافة اعلان

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية. وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم حسن في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

 

من جهة ثانية، أقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة.


وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ لـ ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر وعمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع". 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1280x960

تعرض الموسيقار المصري هاني شنودة لوعكة صحية

282

بصور مؤثرة.. زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

5008666-1639856060

حقيقة اصابة اصالة بفيروس كورونا

image0 (27)

خالد النبوي يشارك متابعيه كواليس فيلمه الجديد

20200930155433619

الحكم بإلغاء حبس الفنان محمد رمضان بقضية الطيار

6029057_1577350097

ظافر عابدين يكشف عن موعد عرض عروس بيروت 2

أخبار متعلقة
54-6

رد صادم من تيم حسن على عدم نشره صور تجمعه بزوجته واولاده

غلاف_مسلسل_الهيبة_العودة

أبطال الهيبة في الإعلان الأول قبل العرض

48424012000000_original

تيم حسن يدافع عن مسلسل الهيبة!

220206152439759142905

تيم حسن يكشف تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل الهيبة

word-image

زهير عبد الكريم يكشف سبب انسحابه من باب الحارة 11

1440x810_cmsv2_7829a250-a7ab-5a0d-81f8-cccd0a18ccea-4862860

فنان شهير يكشف كيف نجا من انفجار بيروت.. فيديو