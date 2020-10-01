تيم حسن يعلن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد

الوكيل الاخباري - نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

اضافة اعلان



من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية. وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم حسن في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

من جهة ثانية، أقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة.



وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ لـ ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر وعمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





