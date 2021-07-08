تيم حسن يكشف أسرار نجاح منى واصف - فيديو

الوكيل الإخباري - عبّر الممثل السوري تيم حسن في حديث إذاعي لتكريم النجمة منى واصف عن سعادته بمشاركتها التمثيل وأثنى على نجوميتها، واصفاً إياها بالاستثنائية وكشف بعض الأسرار والطقوس الخاصة بها خلال التصوير.



وتداول الجمهور تسجيل للنجم السوري عبر أثير إذاعة "شام إف إم"، قائلاً إنه لا بد من تكريمها لأن هذا واجب وليس مجاملة، لاسيما أن لها ملايين المحبين، وهذا شيء معروف بسبب أدوارها الرائعة، بداية من المسرح ثم السينما والتلفزيون، واصفا اياها بمدرسة تحمل الكثير من العطاء.



وتحدث تيم عن معرفته وعلاقته بالنجمة القديرة التي تعمقت خلال أجزاء مسلسل "الهيبة" وقال: "دائماً ما كانت شخصية ملفتة بالنسبة لي وهي ما زالت تقرأ وتوسع مداركها وتهتم بصحتها وتمارس الرياضة وبالتحديد السباحة".

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المصدر - لبنان 24