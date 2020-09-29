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الثلاثاء، 29-09-2020 12:49 م

تيم حسن يكشف تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل الهيبة

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الوكيل الاخباري - غرد الفنان السوري تيم حسن مؤخرا، ردًا على متابعة عبرت عن شوقها لغيابه معلقا بكلمة واحدة فقط: "قريبًا"، لتشعل هذه الكلمة حماسة جمهوره الذي بدأ يبحث ويخمن وقت عودةٌ الفنان للشاشة بعمل جديد.

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وعلى الرغم من أن تيم حسن يعتبر من النجوم المقلين في الظهور والتعلق على السوشال ميديا، إلا أن غيابه هذا قد رسم له شخصية بعيدة عن النجوم الآخرين، الذي يعبرون عن آرائهم ويعرضون جديدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. 


ويقول جمهور تيم حسن، إن نجمهم يعتمد استراتيجية جيدة للحفاظ على صورته دون اللجوء إلى كثرة الكلام والتعليق لعدم حرق موهبته، ويؤكد كثيرون من متابعي الفنان السوري أنه لا يعلق على أي منشور إلا لهدف وغاية، الأمر الذي يشير إلى ذكائه الفني. 


ويبدو أن المنتج صادق الصباح أراد أن ينهي جدل كلمة "قريبا" التي وضعها تيم، من خلال تغريدة نشرها في حسابه قال فيها: "العمل المنتظر الهيبة الرد يبصر النور بداية شهر نوفمبر على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية ألف مبروك لكل الممثلين والفريق التقني بقيادة المخرج سامر البرقاوي على إنجاز هذا العمل بحرفية عالية".


وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ما نشره الصباح معربين عن فرحتهم لعودة تيم حسن إلى الشاشة، خاصة بشخصيته "جبل الشيخ جبل" التي صارت محل اهتمام الجمهور خلال الـ3 سنوات الماضية، والتي حظيت بشعبية كبيرة في مواسم "الهيبة" السابقة.


وبهذا الخصوص عاد الفنان السوري وأشعل حماسة جمهوره بطريقة مميزة للترويج للعمل عن طريق إعلانه عن تخصيص وقت للرد على أسئلتهم إذ كتب عبر تويتر: "يسعد اوقاتكم جميعآ بكرة 7:30 مساءآ بتوقيت #دمشق حكون هون على "تويتر لاتواصل معكم وندردش ونتشارك فرحة انتو دايمآ اساسها .. اهلا وسهلا بالكل".


يُشار إلى أن مسلسل "الهيبة الرد" هو الجزء الرابع من سلسلة الهيبة، وكان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحجر التي رافقته تسببت بتعطيل التصوير وتوقف العمل.


وبحسب الأخبار المتداولة كان من المفترض أن يكون الجزء الرابع هو الأخير من سلسلة الهيبة، إلا أن بعض المصادر كشفت أن صناع العمل بصدد إنتاج جزء جديد للموسم الرمضاني المقبل.

 

شاشة نيوز

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