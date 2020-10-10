تيم حسن يكشف عن أحداث مشوّقة في الهيبة-الرد .. فيديو

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" البرومو الجديد للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة-الرد" .

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والذي يشارك فيه كل من الممثل اللبناني عادل كرم والممثلة السورية ديمة قندلفت اللذين إنضموا لهذا الجزء.



يشار الى ان المسلسل سيتم عرضه في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



كما كشف حسن أن الفنان السوري ناصيف زيتون هو من سيغني تتر هذا الجزء أيضاً كما الأجزاء السابقة.

المصدر : الفن

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