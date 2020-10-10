السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 11:15 ص

تيم حسن يكشف عن أحداث مشوّقة في الهيبة-الرد .. فيديو

3509521-265978051


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" البرومو الجديد للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة-الرد" .

اضافة اعلان
 

والذي يشارك فيه كل من الممثل اللبناني عادل كرم والممثلة السورية ديمة قندلفت اللذين إنضموا لهذا الجزء.


يشار الى ان المسلسل سيتم عرضه في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.


كما كشف حسن أن الفنان السوري ناصيف زيتون هو من سيغني تتر هذا الجزء أيضاً كما الأجزاء السابقة.

 

 

 

المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

أحمد حاتم يتعاقد على بطولة فيلم جديد

7efac9f6-3928-43ea-aa8e-b360eba584c6

وفاة أسطورة الموسيقى الفارسية محمد رضا شجريان

2202026152814953651533

ابو جودت مستمر في باب الحارة 11

7331451-1337710223_570020_original-660x330

رسالة موجعة من تولاي هارون إلى شقيقتها بعد عامين على رحيلها

صابر الرباعي

الموت يفجع صابر الرباعي

2019_3_25_19_35_56_507

محمود عبد المغني يقلّد شيرين عبد الوهاب ويعتذر منها .. شاهد

أخبار متعلقة
8360816629934577-1_234472_original

ديما قندلفت تكشف تفاصيل شخصيتها في الهيبة.. شاهد

Venice-19-420x630-3-e1521760915888

عادل كرم يظهر بـ لوك مختلف في برومو الهيبة - الرد

9704_taym1-1

تيم حسن يعلن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد

غلاف_مسلسل_الهيبة_العودة

أبطال الهيبة في الإعلان الأول قبل العرض

48424012000000_original

تيم حسن يدافع عن مسلسل الهيبة!

220206152439759142905

تيم حسن يكشف تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل الهيبة