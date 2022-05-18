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الأربعاء، 18-05-2022 11:15 ص

تيم حسن ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم الهيبة

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الوكيل الإخباري-شارك الممثل السوري تيم حسن الجمهور صورة حديثة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي" انستغرام "، من كواليس تصوير فيلم "الهيبة"، مع الممثلة اللبنانية زينة مكي.

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وبدا الثنائي في الصورة وهما ينزلان على الدرج، وكأنهما يهربان من شيء ما، بطريقة أثارت فضول المتابعين وتساؤلاتهم حول سبب هروبهما، وأحداث المسلسل.

 

وعلق الفنان على الصورة :"فيلم الهيبة قريبآ إن شاء الله في الصالات يارب يعجبكم"

 

وكانت كشفت شركة الصباح المنتجة للعمل أنها تسعى لإنهاء تصوير الفيلم في شهر أيار، ليتم عرضه بعد عيد الأضحى المبارك في صالات السينما العربية.

 


 

 




 

 


 

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