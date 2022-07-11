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الإثنين، 11-07-2022 10:53 ص

ثروة خيالية للفنان عادل امام

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الوكيل الإخباري-يعد الممثل المصري عادل إمام من أغنى الشخصيات الفنية في العالم العربي، وتعتبر ثروته من الثروات الأكبر في هذا المجال.

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وحسب موقع Celebrity Net Worth، قدم عادل العديد من الاعمال خلال مسيرته، والتي جمعت له ثروة تقدر بالملايين، وتصل الى حوالى 100 مليون دولار أميركي.
وقبل فترة، قيل ان ثروة إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، الا ان هذه الاخبار تبقى في اطار التكهنات والشائعات فقط .


من ناحية أخرى، كانت انتشرت أخبار عن اصابة الممثل القدير عادل إمام بفيروس كورونا، الا ان مصادر مقربة منه نفت الموضوع جملة وتفصيلا.

 

الفن

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