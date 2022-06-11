السبت 11-06-2022
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السبت، 11-06-2022 07:20 ص

جاستن بيبر يصدم جمهوره:أصبت بشلل في وجهي - فيديو

جج


الوكيل الإخباري - كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن إصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه، ولفت إلى أن أزمته الصحية تسببت في تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري.

وظهر جاستن بيبر خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ليوضح تفاصيل تلك الأزمة الصحية وقال: «أصبت بفيروس نادر أثر على العصب، وأدى إلى ما يشبه الشلل في النصف الأيسر من وجهي، كما أثر على حركة العين والجفن».

وتابع بيبر خلال الفيديو أنه مصاب بمتلازمة «رامزي هانت» والتي نتج عنها أنه أصاب عصبًا في أذنه، مما تسبب في الإصابة بالشلل.

وكما وضح في الفيديو، لا يستطيع جاستن أن يرمش بإحدى عينيه، ويمكنه فقط الابتسام بجانب واحد من فمه.

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