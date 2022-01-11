جاستن تيمبرلاك يبيع منزله محققاً أرباح تفوق ثمانية ملايين دولار

الوكيل الإخباري - باع الممثل الاميركي جاستين تيمبرلاك منزله في نيويورك بمبلغ 29 مليون دولار محققاً ارباحاً تفوق الثمانية ملايين دولار، اذ كان اشترى المنزل وهو طابق علوي عام 2017 بمبلغ 20.2 مليون دولار. جاستين تيمبرلاك وزوجته جيسيكا بيال عرضا للبيع فيلتهما الرائعة في لوس انجلوس بمبلغ 35 مليون دولار.

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الفيلا المصممة على الطراز الاسباني تقع في هوليوود هيلز وتمتد على مساحة 1200 متر مربع كان اشتراها جاستن عام 2002، حينها لم يكن متزوجاً.

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