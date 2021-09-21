الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 11:11 ص

جان يامان يشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور له - صورة

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الوكيل الإخباري- خطف النجم التركي جان يامان أنظار المتابعين بعد نشره صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر يامان بكامل أناقته ببدلة رسمية وبلوكه الجديد ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيه.


وكانت الصحافة التركية قد نشرت مؤخراً صور يامان من مسلسله البوليسي الايطالي الجديد "ارجواني مثل البحر" ، اذ بدا فيه بلوك جديد، وسيؤدي فيه شخصية الشرطي فرانشيسكو ديمير، ومن المقرر ان يبدأ تصويره في 27 كانون الثاني.

 

 

 

المصدر - الفن 

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