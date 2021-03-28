جدل حول ثروة الفنانة اللبنانية نادين نجيم.. شاهد

الوكيل الاخباري - علّقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على ما يتداوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من أنها أصبحت مليارديرة، ونشرت لهذه الغاية عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" الملحقة بحسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها أرفقتها بالخبر: "رسمياً نادين نجيم أصبحت مليارديرة (بليونيرة) وهذه ثروتها".

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وعلى ذلك علّقت: "يا ريت بس بضل محبة الناس الثروة الأكبر والأجمل". واستعاد الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، مما أطلق موجة من الجدل حول ثروة الفنانة. ورأى بعض المتابعين أن ما قُصد بثروتها هو تخطّي عدد من استخدموا الفيلتر الخاص بها حاجز الـ24 مليوناً، وهي سابقة في العالم العربي في هذا السياق.



ويُذكر أن نادين أطلقت الفيلتر بعد تعرّضها لإصابة بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020. وقد استغرق العمل عليه أكثر من شهرين حيث تم أخذ مقاسات وجهها بدقة.





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