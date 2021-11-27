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السبت، 27-11-2021 04:27 م

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة بسمة وهبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر مقربة من الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تزال محتجزة بغرفة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، وذلك بعدما تم نقلها إلى المستشفى عقب سقوطها مغشيًّا عليها أثناء تقديمها حلقة من برنامجها 90 دقيقة بقناة المحور.

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وذكرت المصادر في تصريحات صحافية، أنه من المقرر أن تخضع بسمة لعملية قسطرة استكشافية على القلب، كي يطمئن الأطباء على حالتها بشكل دقيق.
وتعرضت بسمة أثناء تقديم حلقتها يوم الأربعاء الماضي، لإغماء مفاجئ على الهواء مباشرةً أثناء تحدثها عن أزمة مؤدي المهرجانات مع الفنان هاني شاكر، الذي أمر بإيقاف عدد كبير منهم.

 

المصدر - لها 

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