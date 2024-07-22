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الإثنين، 22-07-2024 03:56 م

"جرش " يطلق مهرجان المونودراما المسرحي الثاني بمشاركة عربية

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الوكيل الاخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش الثامن والثلاثين للثقافة والفنون، تنطلق في 27 من الشهر الجاري في المركز الثقافي الملكي الدورة الثانية من مهرجان المونودراما المسرحي، الذي يشتمل على مشاركات محلية وعربية، ويكرّم خلاله الفنان والمسرحي الأردني أشرف أباظة شخصيةً للمهرجان .

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وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان وزيرة الثقافة هيفاء النجار أهمية مهرجان المونودراما وما يشتمل عليه من إبداع كفنٍّ مسرحي متميز يعبّر عن الحراك الثقافي والفني الأردني، ويجيء ضمن أعمال مهرجان جرش لهذا العام .


من جهته، قال أيمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان جرش، إن مهرجان المونودراما يعطي صورةً مشرقة عن اهتمام الأردن بالمسرح كمفردة من مفردات فنية عديدة  لمهرجان جرش، في التشكيل والمسرح والموسيقى والغناء وغيرها، حيث يستضيف عددًا من المبدعين العرب ومسرحياتهم، في الفتره من 27 تموز حتى 3 آب المقبل . 


واختار مهرجان المونودراما المسرحي لهذا العام الفنان الأردني القدير أشرف أباظة شخصيةً مكرمة لنسخته الثانية، باعتباره من جيل الفنانين الرواد الذين تركوا بصمة كبيرة طيلة مسيرتهم الفنية والمسرحية والتربوية، وممن نهضوا بالفن الأردني ووصلوا به إلى نجاحات كبيرة على المستوى العربي .


وقالت مديرة مهرجان المونودراما المسرحي، الفنانة عبير عيسى إن تكريم الفنانين الرواد جزء من رؤية المهرجان، باعتبار التكريم يحمل كلمة "شكرا" لهؤلاء الفنانين، مثنيةً على جهود الفنان أباظة التي استمرت 40 عامًا كمسيرة إبداعية وتجربة رائده في مجالات المسرح والدراما والتعليم . 


بدوره، قال الفنان أباظة إنّ التكريم يعبّر عن لفتة كريمة من زملائي الفنانين، ويعبّر عن تقدير لجهود المبدعين، كما أنّه يعيده ليلتقي مع جمهور المسرح من الشباب والرواد، مستعيدًا بداياته مع المسرح الجامعي والتمثيل وشغفه بالفن، والمسرح على وجه التحديد .


وتشارك في مهرجان المونودراما المسرحي لهذا العام، إضافةً إلى الأردن، دول العراق، ومصر، واليمن، والسعودية، والجزائر، وتونس، وفلسطين، وسوريا، كما يشارك في لجنة لجنة تحكيم المهرجان عدد من الفنانين العرب .


 وتُعرض في المهرجان مسرحيات: "أدرينالين" الأردن، "شغف" العراق، "فريدة" مصر، "روح الجسد" اليمن، "ساكن متحرك" السعودية، "مونودراما 33 " الجزائر، "السلطة الرابعة" تونس، "ليست مريم فقط" فلسطين، "كنّاس" سوريا .

 




 

 


 

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