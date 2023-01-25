الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

الأربعاء، 25-01-2023 11:49 ص

جزء جديد من فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز

20190605021800180


الوكيل الإخباري-يستعد الفنان أحمد عز وأبطال فيلم "ولاد رزق" لتصوير الجزء الثالث من الفيلم خلال الصيف المقبل، بعد أن انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة السيناريو وأصبح جاهزاً للتصوير وفقاً لـمصدر لموقع "لها".

يُذكر أن الجزء الثاني من "ولاد رزق"، والذي عُرض قبل أربعة أعوام وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات ضخمة تخطت الـ100 مليون جنيه، هو من بطولة أحمد عز، وقد شارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، وهو تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم الذي حمل عنوان "عودة أسود الأرض" في إطار تشويقي، بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa96803-scaled

مسلسل "كتيبة 101" يجمع آسر ياسين و عمرو يوسف في رمضان المقبل

111111111111111111

الهام شاهين تؤدي العمرة عن والدتها -صور

elaosboa26708

بعد حكم القضاء النهائي .. رشوان توفيق يبكي على الهواء ويوجه رسالة لابنته

771

هنيدي يتصدر الترند بفيديو مع دب ضخم

418

كريم مغاوري يبدأ تصوير "الحاج إكس لانس" مع محمد سعد

FnLcgqmWAAoR6PB

أول تعليق من أنغام عقب حصولها على جائزة بحفل Joy Awards

أخبار متعلقة
4356426

أحمد عز أفضل ممثل عن فيلمه "كيرة والجن " لعام 2022

tamer-hosny88

تامر حسني يشارك فيديو من كواليس تصوير فيلمه " البدلة "

20211112111117980

عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

g9bWq

فيلم"نبيل الجميل أخصائي تجميل " لهنيدي يحقق أرقاماً قياسية في أول يومين عرض

137597

أحمد عز يقدم جديده الفني في السعودية

279817-رامز-جلال

رامز جلال يعلن موعد عرض " أخي فوق الشجرة "