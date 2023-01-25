جزء جديد من فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز

الوكيل الإخباري-يستعد الفنان أحمد عز وأبطال فيلم "ولاد رزق" لتصوير الجزء الثالث من الفيلم خلال الصيف المقبل، بعد أن انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة السيناريو وأصبح جاهزاً للتصوير وفقاً لـمصدر لموقع "لها".



يُذكر أن الجزء الثاني من "ولاد رزق"، والذي عُرض قبل أربعة أعوام وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات ضخمة تخطت الـ100 مليون جنيه، هو من بطولة أحمد عز، وقد شارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، وهو تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



وتدور أحداث الفيلم الذي حمل عنوان "عودة أسود الأرض" في إطار تشويقي، بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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