الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 30/12/2020

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

وفيات الأربعاء 30/12/2020

بدء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس اليوم

الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

صحة عجلون تتسلم 3 ثلاجات لحفظ لقاح الفيروس

الاعلان عن قرارات حكومية هامة يوم الاربعاء

حشرات وديدان بحاويات سمسم وصلت مطابخ الأردنيين

الأربعاء، 30-12-2020 10:52 ص

جمال سليمان يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المخرج السوري حاتم علي | فيديو

hatm-ly-mmthlaan-fy-tht-alhzam-bdwr-d.-nwrs


الوكيل الإخباري - كشف الفنان السوري جمال سليمان، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول وفاة المخرج السوري حاتم علي.

اضافة اعلان

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، "فى صباح اليوم كان في الفندق وشعر أنه تعبان وبعدما أتى الطبيب كان المخرج قد انتقل إلى الرفيق الأعلى... الوفاة أتت بشكل طبيعي" مضيفا: "غدا (اليوم الأربعاء)، سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لسفر جثمان المخرج إلى سوريا".

 

 

 

واستقرت أسرة المخرج الراحل حاتم على دفن جثمانه في موطنه دمشق في سوريا، حيث يعمل الفنان السوري جمال سليمان على الانتهاء من استخراج شهادة وسبب الوفاة قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق غدا الخميس على أقصى تقدير.


وبدأ حاتم علي حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202029125215849473278

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل حاتم علي

1468835370_1

نجوم سوريا يبكون رحيل حاتم علي المفاجئ - شاهد

292441Image1

سرقة أموال علاج فنان مصري شهير أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك - صور

hatim-ali

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

273073_0

طارق العريان ملزم بدفع 1.5 مليون جنيه بسبب أصالة

MBC1MBCMASRMBCIRAQMBC5-theVoiceS5-FinalRoundEp4-Coaches_661192

نجمة برنامج The Voice تتعرض لمحاولة خطف واعتداء.. شاهد

أخبار متعلقة
1468835370_1

نجوم سوريا يبكون رحيل حاتم علي المفاجئ - شاهد

hatim-ali

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية