جمال سليمان ينفي تجسيده لدور الزير سالم

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري جمال سليمان عن استعداده للمشاركة في بطولة فيلم روائي طويل، يحكي قصة الزير سالم، تحت إدارة المخرج حاتم علي.





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وقد نفى ما تم تداوله حول تجسيده شخصية الزير سالم، مؤكداً أنه سيجسد شخصية أخرى.



ولم يكشف الفنان السوري، عن أي تفاصيل إضافية حول الفيلم أو الدور الذي يؤديه، حيث انه قال : “لا أفضّل الحديث عن جميع التفاصيل، لحين تحديد موعد بدء التصوير، فالكثير من المشاريع والأفكار قد تطرح ويعلن عنها، ثم يتم تأجيلها بعد ذلك، وأنا معتاد ألا أتحدث عن مشاركاتي إلا إذا كنت قد بدأت بالتصوير”.

المصدر : الامارات نيوز

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