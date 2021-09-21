جمعية أقوى تنال جائزة خاصة لمؤسسة خيرية متميّزة في الموركس دور - صور

الوكيل الإخباري - حصدت منظمة "أقوى للأهداف المشتركة" (ACUA) جائزة خاصة كمؤسسة خيرية متميّزة لا تبغي الربح في حفل "الموركس دور" وذلك كتحية خاصة لبيروت- أيقونة الصمود تحت شعار "الأمل رغم الألم".
وأشارت رئيسة المنظمة رولا فاضل بعد أن إستلمت الجائزة إلى فخرها بالجائزة قائلةً:" كمنظمة نعتبر أن ما حققناه لغاية اليوم هو أقل واجب تجاه لبنان وتجاه مدينتنا بيروت. نحن نعمل بالطريقة التي نرغب فيها أن نرى لبنان، نموذجا ً للجمال والتقدم، على عكس ما يتمناه المتعاقبون على الحكم منذ أكثر من 25 عاماً".
وأضافت: "لهذه الطبقة السياسة لن أتوجه إليهم بأي كلمة لأنني على ثقة واقتناع أن لبنانهم لايشبه لبناني ومفهوم الوطن لديهم مختلف عن مفهوم الوطن لديّ.
لكني أتوجه بكلمتي الى الشعب اللبناني الطيب والمضياف والمبدع والمتحضر والمثقف الذي لا يزال يتمسك بالتفاؤل والأمل وأقول بأننا سنساند بعضنا بعضاً لأنها الطريقة الوحيدة لتخطي التحديات والظروف الصعبة التي نمر فيها لكي ينهض لبنان والأهم أننا سنجتهد ونقدم كل طاقاتنا لنبقى في بلدنا".
المصدر - الفن
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