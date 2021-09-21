الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 11:49 ص

جمعية أقوى تنال جائزة خاصة لمؤسسة خيرية متميّزة في الموركس دور - صور

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الوكيل الإخباري - حصدت منظمة "أقوى للأهداف المشتركة" (ACUA) جائزة خاصة كمؤسسة خيرية متميّزة لا تبغي الربح في حفل "الموركس دور" وذلك كتحية خاصة لبيروت- أيقونة الصمود تحت شعار "الأمل رغم الألم".

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وأشارت رئيسة المنظمة رولا فاضل بعد أن إستلمت الجائزة إلى فخرها بالجائزة قائلةً:" كمنظمة نعتبر أن ما حققناه لغاية اليوم هو أقل واجب تجاه لبنان وتجاه مدينتنا بيروت. نحن نعمل بالطريقة التي نرغب فيها أن نرى لبنان، نموذجا ً للجمال والتقدم، على عكس ما يتمناه المتعاقبون على الحكم منذ أكثر من 25 عاماً".

 

وأضافت: "لهذه الطبقة السياسة لن أتوجه إليهم بأي كلمة لأنني على ثقة واقتناع أن لبنانهم لايشبه لبناني ومفهوم الوطن لديهم مختلف عن مفهوم الوطن لديّ.

 

لكني أتوجه بكلمتي الى الشعب اللبناني الطيب والمضياف والمبدع والمتحضر والمثقف الذي لا يزال يتمسك بالتفاؤل والأمل وأقول بأننا سنساند بعضنا بعضاً لأنها الطريقة الوحيدة لتخطي التحديات والظروف الصعبة التي نمر فيها لكي ينهض لبنان والأهم أننا سنجتهد ونقدم كل طاقاتنا لنبقى في بلدنا".

 



 

المصدر - الفن 

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