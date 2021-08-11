جميلة عوض تكشف تعرضها للتنمر في طفولتها

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الشابة جميلة عوض عن تعرضها للتنمر في طفولتها خلال المراحل الدراسية، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من المضايقات في تلك الفترة.

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وأضافت في حوار عبر يوتيوب أن التنمر الذي تعرضت له كان يتركز خاصة في فترة المدرسة، حيث كان يقال لها إنها صغيرة الحجم وقصيرة، وذلك

وتابعت: التنمر لم يؤثر فيّ وكان بمثابة أمر عادي بالنسبة لي في تلك الفترة، لكنني بدأت أدرك أنه تنمر عندما كبرت، وأدركت أن هناك من ينزعج من فكرة أن يقول له شخص أنه قصير.



ولفتت إلى أنها كانت طفلة مدللة من عائلتها، خاصة أنها كانت تعيش في بيت عائلة مع جدها وجدتها وأثرا فيها بشكل كبير، موضحة أنها بعد وفاتهما تغيرت حياتها بشكل كبير، وأصبح لديها خوف وهاجس من فقدان والديها.

وكشفت أنها وهي طفلة لم تحك لوالدتها أي شيء لكنها كانت أحيانا تجلس وتفكر ماذا سيحدث لها إذا توفي والديها وكيف ستعيش وتبكي.



يذكرأن جميلة عوض شاركت في رمضان 2021، بمسلسل حرب أهلية، مع يسرا عوض وباسل خياط .

المصدر - لها