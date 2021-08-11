الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 12:29 م

ووفاة جدها سبب لها صدمة

جميلة عوض تكشف تعرضها للتنمر في طفولتها

image


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الشابة جميلة عوض عن تعرضها للتنمر في طفولتها خلال المراحل الدراسية، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من المضايقات في تلك الفترة.

اضافة اعلان


وأضافت في حوار عبر يوتيوب أن التنمر الذي تعرضت له كان يتركز خاصة في فترة المدرسة، حيث كان يقال لها إنها صغيرة الحجم وقصيرة، وذلك
وتابعت: التنمر لم يؤثر فيّ وكان بمثابة أمر عادي بالنسبة لي في تلك الفترة، لكنني بدأت أدرك أنه تنمر عندما كبرت، وأدركت أن هناك من ينزعج من فكرة أن يقول له شخص أنه قصير.


ولفتت إلى أنها كانت طفلة مدللة من عائلتها، خاصة أنها كانت تعيش في بيت عائلة مع جدها وجدتها وأثرا فيها بشكل كبير، موضحة أنها بعد وفاتهما تغيرت حياتها بشكل كبير، وأصبح لديها خوف وهاجس من فقدان والديها.

 

وكشفت أنها وهي طفلة لم تحك لوالدتها أي شيء لكنها كانت أحيانا تجلس وتفكر ماذا سيحدث لها إذا توفي والديها وكيف ستعيش وتبكي.


يذكرأن جميلة عوض شاركت في رمضان 2021، بمسلسل حرب أهلية، مع يسرا عوض وباسل خياط .

 

 

المصدر - لها 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jn_ymn6

​جان يامان يشارك في مسلسل إيطالي جديد - صورة

دلال

رامي رضوان يحسم الجدل حول إبلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

e45ffd36--زاهر

أحمد زاهر يوضح حقيقة الاعتداء على أحد الأشخاص في جنازة دلال عبد العزيز

download

نادر الأتات على متن سفينة النجوم - صورة

10498256-1403246581

نور عمرو دياب تعلن خطوبتها - فيديو

االال

اغنية بيروت ما عرفتا منحت هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards - صور

أخبار متعلقة
ب

نقل إيمان البحر درويش إلى العناية المركزة