جنى مقداد في أحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ نجمة قناة "طيور الجنة" واليوتيوبر جنى مقداد تظهر فيها بطريقة مختلفة عما قبل، اذ وضعت مكياج على وجهها بظهور نادر لها كذلك.

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ونالت الصورة رواجا كبيرا بين الجمهور الذين عبروا عن محبتهم لها.

وكانت ظهرت جنى مقداد بصورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".



المصدر - الفن