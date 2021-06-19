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السبت، 19-06-2021 10:30 ص

جنيفر لوبيز تشارك في بطولة فيلم جديد

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الوكيل الإخباري - تستعد المغنية والممثلة الأميركية الشهيرة جنيفر لوبيز لبطولة فيلم خيال علمي جديد بعنوان "أطلس"، من إنتاج إحدى المنصات الرقمية وإخراج براد بيتون، وتدور أحداث العمل الجديد في المستقبل حول امرأة تكافح ضد جندي بذكاء اصطناعي يحاول تدمير البشرية.

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هذا الفيلم يشكل جزءاً من الاتفاق بين لوبيز وشركتها "نيويوريكان برودكشنز" مع هذه المنصة لإنتاج أعمال مختلفة، منها "The Mother" من إخراج نيكي كارو، و"The Cipher" المقتبس عن رواية للمؤلفة إيزابيلا مالدونادو بنفس العنوان.

 

وتعيش لوبيز أسعد لحظات حياتها بتجديد حبها القديم مع النجم بن أفليك، والذي يبدو أنها تسير على ما يرام وتصبح أكثر جدية، من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ذات الأصول اللاتينية عرض فيلمين آخرين من الكوميديا الرومانسية، "Marry Me" و"Shotgun Wedding" كانت قد انتهت من تصويرهما وتم تأجيل عرضهما أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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