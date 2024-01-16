جوائز إيمي 2023 : تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين

الوكيل الإخباري - كشفت أكاديمية التلفزيون في الولايات المتحدة فجر اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز إيمي للأعمال التلفزيونية والمسلسلات عن الأعمال التي عرضت بين صيفي 2022 و2023، في حفل تأجل من العام المنصرم بسبب الإضراب الذي شل هوليوود.



ودرجت العادة على إقامة هذا الاحتفال المماثل لأهمية حفل توزيع جوائز الأوسكار في سبتمبر (أيلول)، لكنّ تم تأجيل الاحتفال إلى الشهر الجاري لضمان مشاركة الممثلين والكتاب وأسس قطاع التمثيل في هوليوود.

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أبرز الفائزين

وهيمن مسلسل "Succession - الخلافة" على جوائز إيمي لأفضل عمل درامي، في حين حصد "The Bear - الدب" جائزة أفضل عمل كوميدي، أما الفنانة كوينتا برونسون فقد دخلت التاريخ لتصبح أول امرأة سوداء منذ أكثر من 40 عاماً تفوز بجائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي Abbott Elementary -أبوت إلمنتري.

مسلسل Succession

و"Succession - الخلافة" هو ملحمة درامية عن قصة عائلة ثرية متخاصمة وإمبراطورية إعلامية مضطربة، وفاز بجائزته الثالثة لأفضل مسلسل درامي عن موسمه الرابع والأخير، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للممثل كيران كولكين وجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لسارة سنوك، وأفضل ممثل داعم لماثيو مكفادين.

The Bear

أما "The Bear - ذا بير"، الكوميدي الدرامي، فيروي قصة عائلة متنازعة، ويشكل أساس المسلسل الطباخ الشغوف الموهوب، وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل كوميدي لموسمه الأول. كما تم منح جوائز إيمي لفريقه التمثيلي، مع فوز جيريمي ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي، وأيو ديبيري بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي، وإيبون-موس باكراك بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح الثلاثة لجوائز الإيمي.

Abbott Elementary

وفازت برنسون بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في عمل كوميدي عن "أبوت إلمنتري"، لتصبح أول امرأة سوداء تفوز بالجائزة منذ 40 عاماً، وأول امرأة من عرض تلفزيوني تفوز بها في أكثر من عقد من الزمن، وكانت برونسون فازت بجائزة إيمي عن كتابة المسلسل.

والمسلسل وثائقي خيالي حول مدرسة ابتدائية ذات أغلبية سوداء تعاني من نقص التمويل في مدينة فيلادلفيا.

وقالت برنسون خلال قبولها الجائزة وهي تكبح دموعها: "أنا أحب صنع "أبوت إلمنتري" كثيراً، وأنا سعيدة جداً لأنني أستطيع أن أحقق حلمي وأمثل في مجال الكوميديا".

مسلسل Beef

فاز المسلسل بجائزة أفضل سلسلة محدودة، في حين أن ستيفن يون وآلي وونغ أصبحا أول آسيويين أمريكيين يفوزان في فئتيهما بجائزة أفضل ممثل في سلسلة محدودة وونغ بجائزة أفضل ممثلة، كما فاز منتج العمل لي سونغ بجوائز إيمي للكتابة والإخراج.



وحصلت السلسلة على 8 جوائز إيمي بشكل إجمالي بعد فوزها بـ3 جوائز في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية في نهاية الأسبوع الماضي.

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