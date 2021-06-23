جورج كلوني يطلق برنامجاً جديداً لإعداد تلامذة من عائلات متواضعة في العمل السينمائي

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الأميركي جورج كلوني وغيره من نجوم هوليوود إطلاق برنامج تربوي يهدف إلى إعداد تلامذة ثانويات من لوس أنجليس متحدرين من عائلات فقيرة أو من اقليات للعمل في مجال السينما.



وسيكون البرنامج برعاية كلوني إضافة إلى إيفا لونغوريا إحدى بطلات مسلسل "ديسبريت هاوسوايفز" ودون تشيدل البطل الخارق في فيلم "وار ماشين"، وسيبدأ تطبيقه في بداية العام الدراسي 2022 على أن يتوجه في بادئ الأمر لفتيان ما بين 14 و16 عاما من العمر من تلامذة ثانوية في وسط مدينة لوس أنجليس.

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وأوضح كلوني في بيان "هدفنا هو أن نعكس بشكل أفضل تنوّع بلادنا، وهذا يتطلب البدء في سن مبكرة"، معلنا إقامة معهد هو "مدرسة رويبال لإنتاج السينما والتلفزيون"، يتولى تنفيذ المشروع.



وتابع "هذا يعني إنشاء برامج في الثانويات لتعليم الفتيان تقنيات الكاميرا والمونتاج والتأثيرات البصرية والصوت وكل فرص العمل التي يمكن أن توفرها هذه الصناعة".

المصدر - لبنان 24