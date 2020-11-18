جورج كلوني يمنح كل صديق مقرب له مليون دولار

الوكيل الاخباري - منح الممثل العالمي جورج كلوني، 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.

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وقال كلوني في حوار مع مجلة "GQ"، إنه "في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه".



وأوضح كلوني أن "أصدقاءه ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم، مشيراً إلى أنه اقترض منهم الأموال قبل الشهرة وكان أحيانا ينام في منازلهم".

وكشف أنه "دعا أصدقاءه لتناول العشاء في إحدى الليالي وسلمهم حقيبة تحتوي كل منها على مليون دولار نقداً".



وتابع: "أعتقد أنه من دونهم لم أكن لأحظى بكل ما لدي، نحن مقربون للغاية، فكرت في إنني إذا ما صدمتني حافلة وتوفيت سوف يكونون جميعاً في وصيتي، لذا لم أنتظر حتى أتعرض لحادث؟".



وأضاف: "لقد كنت أفكر أنني لن أتزوج ولن أنجب أطفالاً، سوف أعمل ولدي أصدقاء جيدون، حياتي مكتملة وأنا بخير".



وواصل، قائلا: "ولكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيء تغير. وشعرت أنه كان هناك فراغ كبير في حياتي".



وأشار إلى أنه "لم يكن يتخيل بأن حياة شخص آخر أهم بالنسبة لي من حياتي، ولكن مع دخول شخصين آخرين صغيرين حياتي، تبدلت الأمور".



وكان جورج كلوني قد تزوج من المحامية الحقوقية أمل علم الدين عام 2014، وأنجبا طفليهما التوأم عام 2017.

سبوتنيك

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