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الأربعاء، 08-02-2023 10:28 م

جورج وسوف يتبرع بمبلغ ضخم لمتضرري الزلزال في سوريا

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الوكيل الإخباري-حرص المطرب السوري جورج وسوف على التبرع لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، قبل أيام، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. 

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وقال مصدر مقرب من جورج وسوف لـ«الوطن»، إن الأخير تبرع بمبلغ 1.5مليار ليرة سورية، اليوم الأربعاء، لصالح المتضررين من زلزال سوريا.


تبرع جورج وسوف هدفه تأمين المواد الغذائية للسوريين


وأضاف المصدر أن تبرع جورج وسوف، جاء مساهمة منه في تأمين المواد الغذائية، والحاجات الضرورية للمعيشة، لرغبته في التخفيف عن أسر الضحايا.


وأشار المصدر إلى أن جورج وسوف يتمني من الجميع مساعدة أهالي سوريا، لأن الوضع صعب، ويحتاج من الجميع الانتباه والدعاء بمرور هذه الأزمة على خير.


وما زال الفنان جورج وسوف لم يتجاوز أحزانه على فقدان ابنه «وديع» الذي رحل عن دنيانا يوم 6 يناير الماضي بعد مضاعفات مع جراحة تكميم المعدة، حيث تدهورت حالته بعد أيام من خضوعه للعملية، وجرى نقله إلى المستشفى.


 




 

 


 

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