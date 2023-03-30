جورج وسوف يتحدث عن آخر اتصال بنجله وديع قبل وفاته

الوكيل الإخباري- كشف النجم السوري القدير جورج وسوف تفاصيل الاتصال الأخير مع ابنه وديع قبيل وفاته، خلال حلول المطرب الكبير ضيف الإعلامي السعودي علي العلياني وسوف أمس الأربعاء في برنامج "مراحل.



وقال وسوف: "طبعاً بذكر، صحيت من النوم قالولي وديع راح المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع. كلمته قالي بابا أنا نص ساعة... انه راح يعمل فحص يشوفه بعد العملية كيف. قالي نص ساعة بكون بالبيت".



وأضاف: ""وهي هالنص ساعة.. رحت عالمستشفى غايب عن الوعي، شفته بعيني انه مات قبل ما يقولوا مات".



وفي سياق آخر من الحلقة، أعرب "الوسوف" مجدداً عن رأيه في لجان تحكيم برامج المواهب: "أبداً ما قسيت. لجنة الحكم الي بدها تقيم شباب طالعة بدهم يصيروا فنانين، بدهم يكونوا ناس أكاديميين، بكونوا أكبر مني بكتير ومخضرمة بتعرف باللحن والمقامات.. الي ذكرتهن على راسي كلهن فنانات حلوين وشقوا طريقهن بشكل كتير حلو وعندهن أرشيف كتير حلو وعندهن جمهور لا يُستهان به".



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