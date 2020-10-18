جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

الوكيل الاخباري - (ألو معاكم المرحوم جورج وسوف).. بهذه الكلمات رد الفنان السوري جورج وسوف على كثرة تداول شائعات وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اضافة اعلان



حيث سخر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني من شائعات وفاته الكثيرة، معبرا عن خشيته من أنه في حال وفاته بالفعل لن يصدق أحد الخبر، بسبب تكرار الشائعة.

وطالت الفنان جورج وسوف في شهر يونيو شائعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه نفاها وأكد أنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





