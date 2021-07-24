السبت 24-07-2021
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السبت، 24-07-2021 09:30 ص

جورج وسوف يشعل حفل جدة وسط إقبالا كبيرا - فيديو

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الوكيل الاخباري - حرص الفنان السوري، جورج وسوف، على مخاطبة جمهوره ومحبيه، بعد صعوده على المسرح، الجمعة، في أول حفل غنائي له داخل المملكة العربية السعودية.

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وقال وسوف الذي قوبل بتصفيق وهتافات حارة من جانب معجبيه السعوديين في الحفل: "شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما".

 

 

 


وحرص جورج وسوف على شكر الحضور، وهيئة الترفيه السعودية، وهنأ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، قائلا لهم "عساكم من عوادة".

 


وقبل انطلاق حفل جورج وسوف في جدة في المملكة العربية السعودية، حرص "سلطان الطرب" على توجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وأكد أنه السبب في مجيئه إلى المملكة، ووعد بأن تتكرر حفلاته فيها.

 


يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنيته "ياه ع الزمن" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في أول تعاون يجمعه مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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