الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص 5 ملايين دينار لإنشاء 5 مدارس في الطفيلة

وزير العمل : إعفاءات لأصحاب العمل بشأن العمالة الوافدة

رئيس هيئة الأركان والسفيرة البريطانية يتابعان تمرين اقتحام جوي مشترك

تأهيل مقاولين لتنفيذ توسعة محطة تنقية وادي شعيب

مصدر لـ الوكيل : توقيع اتفاقية مع فلسطين في المجال الصحي غدا

قرارات هامة من رئاسة الوزراء

الملك يلتقي برئيس إقليم كردستان في عمان - صور

تعيين سفراء في وزارة الخارجية - أسماء

البنك الدولي يمنح الأردن 64 مليون

المجلس القضائي: منع نشر أي شكر بحق رجال القضاء أو استحسان لإجراءات التقاضي

الأربعاء، 23-06-2021 01:27 م

جورج وسوف يفاجئ المحتجين في لبنان.. شاهد

sddefault


الوكيل الاخباري - فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء أمس الثلاثاء، بمرور سيارة الفنان جورج وسوف من أمام موقع احتجاجهم، فوجهوا له عدد من الطلبات.

اضافة اعلان


وتحدث المحتجون مع الفنان السوري، ووجهوا له دعوة لمطالبة السلطة بأن تنظر إلى حال الشعب اللبناني، قبل أن يزيلوا العوائق ويفتحوا الطريق لمرور سيارته.

 

وكان عدد من المحتجين قد قطعوا مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما قطع آخرون طلعة المشروع – القبة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
17

أصالة نصري تثير ضجة في أحدث ظهور لها - صور

89b42ebd-04c8-4f7d-abd2-aabd8465260d_16x9_1200x676

حقيقة عودة عبلة كامل للفن من خلال عمل درامي

main_image604b0ceff217a

كف ودفوف جديد هدى حسين - صورة

6654601-1082990478

السر وراء عدم الإفصاح عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

6546861_1621498785

رانيا بكري تغني "ودّعني" لـ أدهم نابلسي - فيديو

60d27cad42360466cd286177

بـ لحية بيضاء.. حقيقة الصورة المتداولة للفنان عادل إمام!

أخبار متعلقة
8c416c10-403a-41a3-b411-fe38558e6e7b_16x9_600x338

الموت يفجع نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم!

unnamed

تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام

جورج-وسوف-1

عودة الفنان جورج وسوف لطرح اغانيه

حلا-الترك-3-607x630

حلا الترك تتخطّى أزماتها العائلية وتثير الجدل بصور جديدة.. شاهد

Ey3nclRWEAE1K-X

نادين نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الامارات

20386140531567854976

تطورات الحالة الصحية لوالد الفنان كريم عبد العزيز بعد إصابته بكورونا