جورج وسوف ينشر صورة من زفاف نجله ويوجه له رسالة - صورة

الوكيل الإخباري - حرص الفنان جورج وسوف، على توجيه رسالة خاصة لنجله الأصغر "جورج جونيور"، الذي احتفل بزفافه إلى عروسه إيلينا منذ أيام.



ونشر وسوف، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، صورة من حفل زفاف جونيور وإيلينا، وصورة أخرى تجمعه مع أبنائه الثلاثة: جورج جونيور، ووديع وحاتم، معبرًا عن سعادته الشديدة بزواج نجله الصغير.

اضافة اعلان

وعبر وسوف عن أمنيته بأن يصبح جداً، حيث علق على الصور التي نشرها، قائلاً: "جورج جونيور وإيلينا فرحتي كبيرة بعرس مليان حب.. بتمنالكن التوفيق بحياتكن الجديدة ولإلي مشروع جدّو.. أحلى فرحة إيلينا وجورج مشروع جدّو جورج وسوف".

يذكر أن وسوف احتفل منذ أيام بزفاف نجله الأصغر "جورج جونيور" إلى إيلينا في بيروت، وسط حضور عددٍ من نجوم الفن وصُناع الأغنية.









المصدر - لبنان 24