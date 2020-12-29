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الثلاثاء، 29-12-2020 11:58 ص

جورج وسوف يوجه رسالة بشأن حالته الصحية.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وجه الفنان السوري، جورج وسوف، يوم امس الاثنين، رسالة إلى كافة جمهوره ومعجبيه، بشأن حالته الصحية.

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وطمأن جورج وسوف محبيه بأنه بصحة جيدة، وأنه بخير طالما كل أحبابه كذلك، بحسب تصريحاته لمجلة "زهرة الخليج".

 

وقدم الفنان جورج وسوف خلال حفلة اقامها بإمارة دبي، عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور كورونا بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.

وطلب جورج وسوف، من جمهور حفله العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.


ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي طوني سابا، ومن إخراج أحمد المنجد.

 


سبوتنيك

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