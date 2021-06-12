السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

غرامة تصل إلى 500 دينار لمشغلي من هم دون 18 عاما

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

مطالبة حكومية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام

السبت، 12-06-2021 11:53 ص

جوزيف عطية ورودج يُطلقان أغنيتهما المصرية "حلوين" بكل إيجابية

201703070542564256


الوكيل الإخباري - بعد أن حمّسا جمهورهما أثناء تصويرهما في فندق SLS الجديد في دبي، الذي يستقطب المشاهير حالياً من حول العالم نظراً لجمال هندسته وجودة خدماته، يُطلق كلٌ من جوزيف عطية ورودج كليبهما المنتظر الذي صوّر بعدسة المخرج بسام الترك داخل الفندق حيث كانا أوّل فنانين يصوّران فيه، وذلك بعد أسبوعين من افتتاحه.

اضافة اعلان
 

الأغنية باللهجة المصريّة، وتحمل عنوان "حلوين"، وقد نُسّق هذا التعاون بعدما نجح كلٌ من عطية ورودج في آخر إصداراتهما التي بثّت الأمل والفرح في نفوس الجماهير في لبنان وخارجه.

يُذكر أن الأغنية الضاربة لجوزيف "طبيعي" قد تصدّرت بورصة لأغاني لأربعة أشهر على التوالي ومن بعدها "ينعاد عليكي" الرومانسية كما أصدر رودج أهم الأغاني الوطنية التي ساهمت في إحياء المنطقة وأجواء السهر فيها، كـ "اشتقنالك يا بيروت" بالتعاون مع كارول صقر، و"اسمها بيروت" مع الشاب خالد.

 

وقد أدى هذا التعاون بين جوزيف ورودج الى نشر الإيجابية والتفاؤل بغد أفضل، خاصّة بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان والدول العربية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الأمنية.

 

المصدر - لبنان 24 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
78398dd4-feec-4643-a8bf-6352bf471ce5

طفل أغنية بابا فين يثير ضجة كبيرة شاهدوا كيف اصبح

8881319051609929009

ديانا حداد تشارك متابعيها ذكريات ساكن بلوك مختلف - فيديو

عباس-النوري

بالفيديو .. ابو عصام يوجه رسالة لمتابعيه

Nadine-Nassib-Njeim

نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد

62ec849920db7164b36fa1034ace9e55

شاهد .. جيسيكا عازار ومحمد صوفان يثيران ضجة بحفل زفاف ملوكي

335411_0

فيلم مصري يحقق 'صفر إيرادات'.. ومنتجه يكشف الحقيقة

أخبار متعلقة
sddefault

مرتضى فتيتي وسنفارا يطرحان جديدهما

31b28f9986e713523ca1cdd3e7793c2a04e5bcf0

بالفيديو - نانسي عجرم تشوق متابعيها لاغنيتها الجديدة

8ea5e6f9a4701b341b171ad4f301283f

حاتم العراقي يحقق نجاحاً كبيراً ويتخطى المليون بأغنيته الجديدة -صورة

hala-turk

جاد شويري وحلا الترك يحققان نجاحاً كبيراً بأخر اعمالهما

6810656_1503821946

فؤاد عبد الواحد يحقق نجاحاً كبيراً بألبومه الجديد

حلا-الترك-3-607x630

حلا الترك تتخطّى أزماتها العائلية وتثير الجدل بصور جديدة.. شاهد