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الخميس، 24-02-2022 04:06 م

جوزيف عطية يطرح أغنية بلا عشاق

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الوكيل الإخباري - واصل الفنان اللبناني جوزيف عطية، إطلاق أغاني ألبومه الجديد “منحكم عالناس”، وأطلق أغنية بلا عشاق على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

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وتصدرت الأغنية التي تُعدّ خامس أغاني ألبومه الجديد الترند بالمركز التاسع فور طرحها، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجم اللبناني.

 

وأغنية بلا عشاق من كلمات ياسر أحمد، وألحان أحمد جاوزي، وتوزيع موسيقي ناصر أسعد.

وكان الفنان اللبناني قد تصدر الترند الثالث بأغنية “حبيتا” التي أطلقها قبل حوالي 5 أيام، والتي كتبها ولحنها نبيل خوري، ووزعها جورج كاسيس.

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