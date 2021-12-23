'جوقة عزيزة' إنتاج ضخم يحيي حارات شامية من جديد

الوكيل الإخباري - انطلق تصوير مسلسل "جوقة عزيزة" من إنتاج شركة "غولدن لاين" في سابقة من نوعها، تطلّبت تحضيرات ضخمة على رأسها بناء حارة شامية قديمة كاملة بجميع تفاصيلها من "الباب إلى المحراب"، لاستخدامها كمواقع تصوير فنيّة، وتحقيق الدرجة الأعلى من الدقة والجمال الدرامي على مستوى الصورة، من بطولة نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، على رأسهم سلّوم حداد ونسرين طافش وأيمن رضا ومحمد حداقي ونورا رحال ووفاء موصلّي ويزن خليل وروبين عيسى ونور صعب وغنوة محمود ويحيى بيازي وعبد الفتاح المزين ورنا العظم ويارا دولاني وسليم صبري وعلي كريم وعاصم حواط وإيمان عبد العزيز وحمادة سليم وإليانا سعد.

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ويحقق ديكور "جوقة عزيزة" بصمة خاصة لما يتمتع به من أهمية خاصة، إذ يأخذنا إلى سحر الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، فيصوّرها للمرة الأولى بحذافيرها المتوقّعة والمستندة إلى بحوث تاريخية معمقة، معيداً إلى الأذهان عدداً منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص... بالتوازي مع التحضيرات الإنتاجية الهائلة على مستوى الديكور، والملابس، والعمليات الفنيّة.





ويقدّم "جوقة عزيزة" من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق، دراما غير مسبوقة ضمن العمل الشامي الأضخم للموسم المقبل، من خلال قصة حلم مثير من "الزمن الجميل" على هيئة فاتنة عصرها، محاطةً بكل أنواع الرجال في الأمن والمخابرات والمجتمع والفنانين والناس العاديين، في حكاية شعبية تبدأها عزيزة من "المرقص" مع نشأة الفن بشكله الحديث في بلادنا، فإلى أين ستصل في مواجهة كل التحديات والأطماع؟ "عزيزة" التي لا تشبه امرأة أخرى.





المصدر - نواعم

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