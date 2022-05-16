الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 04:32 م

جوليا بطرس تدلي بصوتها في الإنتخابات اللبنانية -صورة

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الوكيل الإخباري-إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر الفنانة اللبنانية جوليا بطرس أثناء تواجدها في غرف الإقتراع لإدلائها بصوتها في الإنتخابات اللبنانية 2022.

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وظهرت جوليا بغاية الحماس والأناقة حيث كانت تلتقط الظرف وتضعه في الصندوق وكانت ترتدي جاكيت باللون الأسود وحقيبة باللون البني أظهرت ذوقها العالي بإختيار ملابسها.


جرت الإنتخابات يوم السبت الموافق ل 15 أيار ولم تصدر النتائج النهتئية والرسمية بعد.


ويذكر أن جوليا هي زوجة المرشح إلياس بو صعب المرشح عن دائرة جبل لبنان الثانية وتظهر النتائج الغير رسمية انه فاز بالمقعد الأرثوذكسي في المتن.


الفن

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