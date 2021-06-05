جولييت عواد توجه رسالة للاردنيين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

دعت الفنانة الأردنية جولييت عواد الأردنيين الى المشاركة في حملة "نزل القاطع" التي تبدأ مساء السبتوتنطلق اليوم السبت (10- 11) مساء حملة "نزل القاطع" التي تهدف لإطفاء الكهرباء لمدة ساعة واحدة، رفضا لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.وقالت جولييت عواد بفيديو عبر صفحتها على فيسبوك ، إننا ندفع ثمن غاز هو في الأصل حق لنا وملكيته لفلسطين، وان الأموال التي تذهب للاحتلال مقابل الغاز من الأردن، يتم عبرها شراء سلاح لقتل الفلسطينيين.ووجهت في رسالتها للأردنيين قائلة "برضاي عليكو يما إنكم تنزلوا القاطع".