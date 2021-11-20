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السبت، 20-11-2021 01:05 م

جومانا مراد تحتفل بيوم ميلاد زوجها - صور

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الوكيل الإخباري - أهدت النجمة جومانا مراد رسالة رومانسية تُعبر عن مقدار حبها لزوجها، وذلك احتفالاً بيوم ميلاده، حيث عبرت حبها وسعادتها بوجوده بجانبها وداعمة له.

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وقد شاركت جومانا مراد، جمهورها، بمجموعة صور من احتفالها بيوم ميلاد زوجها، حيث ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام. 

 

وارتدت جومانا مُرَاد في حَفل يوم ميلاد زوجها فستاناً باللون الأحمر ليتماشى مع الجاكت الذي ارتداه زوجها بنفس اللون، مُوَجَهة له رسالة رومانسية كتبت بها تقول: «كل سنة وأنت طيب يا حبي». وسرعان ما حَظَيَت الصور بتفاعل الكثيرين من متابعيها الذين حَرَصَوا على توجيه رسائل التهنئة لهما.

 

 

المصدر- سيدتي 

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