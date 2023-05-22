جومانا مراد تكشف تفاصيل لقائها بنجم كرة القدم محمد صلاح

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة جومانا مراد كواليس لقائها مع نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي محمد صلاح، في الطائرة خلال عودتهما من دبي إلى القاهرة.

اضافة اعلان



وقالت جومانا في تصريحات صحافية: "بحب محمد صلاح فوق الوصف، ربنا يكرمه أكتر وأكتر، هو فعلاً فخر العرب، ومحبوب جداً والغرب برا بيتكلموا عن أخلاقه".

وأضافت: "قابلته في الطيارة كنت راجعة أنا وزوجي من دبي لمصر، ومخدتش بالي لأني كنت نايمة والمضيفة قالتلي محمد صلاح هنا... روحت له قالي اتكسفت أكلّمك قولتله أنت تتكسف تكلمني أنا؟".



وعن تجربتها مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو"، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، قالت جومانا: "أكيد تجربتي مع محمد رمضان مهمة لأن عنده شعبية كبيرة، ومنقدرش ننكر ده... وفيلم "ع الزيرو" هو فيلم إنساني سيُطرح في عيد الأضحى".

لها