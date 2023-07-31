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الإثنين، 31-07-2023 03:15 م

جومانا مراد تكشف مفاجأة عن مشاركتها بفيلم ع الزيرو

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الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة جومانا مراد أمس الأحد بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «ع الزيرو»، مع الفنان محمد رمضان، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل.اضافة اعلان


قالت جومانا مراد عن مشاركتها في فيلم ع الزيرو، من خلال تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنها تقدم دور مختلف عما قدمته من قبل جديد عليها وتعتبره مفاجأة للجمهور حيث أنها تحب الأدوار والشخصيات الغريبة.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان لأول مرة وكانت تتمنى العمل معه في عمل مميز، لافتة إلى أن العمل يقدم رؤية سينمائية مختلفة جذبتها منذ قراءتها للورق.


 




 

 


 

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