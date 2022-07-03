جوني ديب ملزم بدفع 38 ألف دولار للمحكمة لهذا السبب !

الوكيل الإخباري-يبدو أن تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد ستزال تحظي بكل ما هو جديد يوميًا، إذ وبحسب موقع tmz الذي أكد مؤخرًا في تقرير أن جوني ديب بات عليه دفع مبلغ مالي يصل إلى 38 ألف دولار للمحكمة كرسوم تسدد لصالح اتحاد الحريات المدنية.

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وأضاف التقرير أن سبب دفع هذا المبلغ يأتي بسبب اضطرار لجنة المحامين الخاصة بـ جوني ديب لمحاولة الوصول إلى الوثائق الخاصة بنفي ادعاءات آمبر هيرد في وقت سابق حول تبرعها بالمبلغ التي سبق وحصلت عليه من جوني ديب في أول قضية جمعت بينهما.



ومع نفي ادعاءها بالتبرع بالمبلغ المالي تمكن جوني ديب ومحاميه من تحويل مسار القضية الأخيرة بينهما لإثبات كذب وادعاءات آمبر هيرد، والتغلب عليها في القضية الأخيرة.



وذكر التقرير أيضًا أن هيئة القضاء طالبت فريق جوني ديب بتحمل كافة المبالغ الذى تكلفتها المحاكم من أجل الوصول إلى الوثائق التى تنفى ادعاءات امبر هيرد، وكان المبلغ يصل في البداية لأكثر من 60 ألف دولار، قبل انخفاضها للنصف.

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