جوني ديب يطل بملابس الفضاء ويؤكد حاجته للعمل -فيديو

الوكيل الإخباري-أطل الممثل العالمي جوني ديب على الجمهور في حفل توزيع جوائز الـ MTV Video Music Awards الذي أقيم في نيويورك.

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وشارك جوني ديب الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تم عرضه خلال الحفل، ظهر فيه بملابس رواد الفضاء ليمثل شخصية "رجل القمر"، لم يظهر فيه سوى وجهه، وأكد جوني ديب من خلاله أنه بحاجة للعمل، وأنه متاح للتواجد في الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد وحفلات الزفاف.



وفاز ديب في السابق بـ5 جوائز MTV من بينها أفضل أداء تمثيلي، وأفضل نجم عالمي ونجم الجيل.





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